حائل 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات شمال حائل غداً عدداً من المحاضرات بعنوان "أعمال القلوب"، وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرات التي يلقيها عبدالعزيز الصالح في جامع المصيف بحي المصيف، وعيد الحربي في جامع القويعي بحي الياسمين، وبدر الشمري في مسجد حمد الشويقي بحي المنتزه الشمالي، ومحمد الجنيدي في مسجد النزهة بحي أجا، ووليد البخيت في مسجد أم البيوض بحي المنتزه الغربي ضمن جهود المكتب الدعوية لهذا العام.// انتهى //12:01ت م