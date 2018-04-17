الظهران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسغادر فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق اليوم المنطقة الشرقية عقب المشاركة في أعمال القمة العربية 29 وتمرين درع الخليج المشترك 1 .وكان في وداع فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، سفير جمهورية بوركينا فاسو مانسا أونتانا، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.//انتهى//12:07ت م