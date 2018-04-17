سياسي / رئيس جمهورية بوركينا فاسو يغادر المنطقة الشرقية
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
الظهران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
غادر فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق اليوم المنطقة الشرقية عقب المشاركة في أعمال القمة العربية 29 وتمرين درع الخليج المشترك 1 .
وكان في وداع فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران ، سفير جمهورية بوركينا فاسو مانسا أونتانا، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.
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12:07ت م