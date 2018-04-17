الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس ، مذكرة تعاون مع مجموعة ديفوتيم العالمية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض , في خطوة تهدف إلى بناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في مجال التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في القطاع وبما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية وما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030 .وقد وقّع الاتفاقية كل من وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، ومن الجانب الآخر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا المهندس أسامة بن صالح الغول , بحضور الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية ستانسلاس بينتزمان والشريك التنفيذي والمدير العام لشركة ديفوتيم في السعودية عبد الله أمارة .وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز للابتكار وتسريع الحلول الرقمية، الذي سيكون بوابة لتقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة ودعم برامج التحول الرقمي للجهات الحكومية، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. وسوف يقدم المركز وظائف وفرص تدريبية ذات مهارات عالية لدعم برامج التوطين في إطار رؤية 2030 وسيكون مركزا للابتكار واحتضان رواد الأعمال في القطاع من خلال تحفيز نماذج أعمال رقمية مبتكرة.كما تضمنت الاتفاقية مبادرات لتنمية رأس المال البشري في القطاع من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وخلق فرص عمل نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم برامج التحول الرقمي في المملكة، من خلال كيان محوري وتقديم خدمات مركز الابتكار والحلول الرقمية.وأوضح الدكتور الثنيان أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ديفوتيم العالمية تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف مبادرات الوزارة للعام 2020م التي تشمل بناء بيئة رقمية جاذبة تعمل على احتضان وتنمية واستقطاب العقول والمهارات في التحول الرقمي ودعم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، وبين سعادته أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينهم يعد من أهم ركائز النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، وبذلك تعكف الوزارة على عقد العديد من الشراكات الخلاقة والنوعية مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل والتعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية أن الشركة كشركة ريادية في مجال التحول الرقمي و استشارات الأعمال تفتخر بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العقدين الماضيين , مبيناً أن التحول الذي تشهده المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 يتطلب من جميع الشركاء تقديم الدعم اللازم لتعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الكوادر الوطنية لقيادة التحول الرقمي في المملكة وعليه فإن مجموعة ديفوتيم قد أطلقت مؤخراً مبادرة (KnowledgeUp) العالمية التي تأتي ضمن مسؤولية مجموعة ديفوتيم المجتمعية في 20 دولة حول العالم وذلك لدعم وتطوير الكفاءات الرقمية و الريادية حول العالم و في المملكة العربية السعودية تحديداً لدعم رؤية المملكة 2030، و مساهمةً منها في إثراء برامج التحول الرقمي و القدرات الرقمية المحلية وفق أفضل الممارسات العالمية.// انتهى //12:12ت م