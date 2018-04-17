الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن توافر (3) وظائف رجالية عليا شاغرة للسعوديين، بمسمى مدير الشؤون المالية، ومدير إدارة المشتريات، ومدير الإدارة القانونية.وأفاد الهيئة أن استقبال طلبات المتقدمين سيستمر حتى نهاية عمل يوم الخميس 10/ 8/ 1438هـ .ودعت هيئة المواصفات الراغبين في شغل تلك الوظائف زيارة البوابة الالكترونية للهيئة (http://careers.saso.gov.sa/)، لمعرفة شروط شغلها ومتطلباتها، مؤكدة أنه بجب التقديم خلال هذه الفترة عن طريق الموقع، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقياً.// انتهى //12:14ت م