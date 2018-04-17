أبهـا 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد , غداً ، حفل تدشين الصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة, وذلك على مسرح الجامعة بالمدينة الجامعية بأبها.وثمّن معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، دعم ومتابعة وحرص سمو الأمير فيصل بن خالد, على برامج الجامعة وفعالياتها المستمرّة, مشيراً إلى أن الوقف في الجامعات يعدّ قيمة اقتصادية حضارية كبرى، تؤسس لدعم العلم والمعرفة، وتسهم بشكل فاعل في تقدم الوطن ومنجزاته من خلال ضخ المال في المشروعات العلمية التي تنطلق من الجامعة، ويعود ريعها للمجتمع والبشرية بشكل عام, مستشهداً بالتاريخ الإسلامي المشرق، وبالتجارب العالمية الناجحة التي أسهمت في هذا الميدان إسهاما كبيراً، داعياً القادرين والراغبين إلى الإسهام في هذا الباب الذي يتناغم مع البذل المشكور المأجور في أجلّ صوره، وأنبل مقاصده، ويتوافق مع رؤى التحول الوطني الكبير الذي تتجه له المملكة العربية السعودية.وبيّن الدكتور السلمي, أنه سيقام معرض مصاحب للفرص الاستثمارية بالصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة، وسيطّلع سمو أمير منطقة عسير على المشروعات الـ١٢ التي درستها الأمانة العامة للمشروع عبر متخصصين من داخل وخارج الجامعة، والتي تشمل عيادات طب الأسنان، ومركز العلاج الطبيعي، والأشعة التخصصية، ومركز علاج وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة، والمختبرات الطبية، والريادة وحاضنة الأعمال، والتعليم الإلكتروني، ومجمع مدارس جامعة الملك خالد، ومركز الاستشارات الهندسية، إضافة إلى المطبعة، وتربية وإنتاج النحل، والمجمع الترفيهي التجاري السكني, كما سيدشن الصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة.وأكد مدير جامعة الملك خالد أنه سيتم عقد اجتماع مجلس النظارة لمناقشة النظام الأساسي للأوقاف واللائحة الإدارية والمالية الواردة والهيكل الإداري والتنظيمي للأمانة، والخطة الاستراتيجية للأمانة، إضافة إلى اعتماد أسماء وصلاحيات لجنة الاستثمار المقترحة، واعتماد مكتب المراجع الخارجي للحسابات المقترحة، ومنح رئيس المجلس والأمين العام الصلاحيات اللازمة للأعمال.// انتهى //12:17ت م