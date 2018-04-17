تونس01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتمامها بالقمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين " قمة القدس " التي عقدت في مدينة الظهران أول أمس، وتوسعت في الحديث عن فحوى البيان الختامي للقمة وما تضمنه من قرارات وتوصيات، مشيرة الى ان القمة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية ومنحتها الأولوية في قائمة البنود التي تضمنها البيان الختامي.وكتبت في شأن آخر، عن إعراب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم في لكسمبورغ أمس، عن تفهمهم للضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا، داعين إلى إحياء العملية السياسية لإنهاء النزاع في هذا البلد.وفي حديثها عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كتبت اليوميات التونسية عن اعتقال الجيش الإسرائيلي ثلاثين فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقال نفذها ليل الأحد شملت مدنا فلسطينيا عدة في الضفة الغربية، مشيرة الى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحامه لمخيم "الدهيشة " للاجئين الفلسطينيين ببيت لحم.وتحدثت عن إعلان الجيش الجزائري اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة برج باجي مختار جنوب غربي البلاد، وإعلان مسؤول أمني عراقي انطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق هامة من العراق من بقايا تنظيم داعش الإرهابي./ /انتهى //12:19ت م