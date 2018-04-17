باريس 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم أن كل المؤشرات تحمل على الاعتقاد بأن النظام السوري لم يعد قادر على صنع أسلحة كيميائية لكن في حال استخدمت مثل هذه الأسلحة مرة جديدة ، فلن تتردد فرنسا وحلفاؤها في توجيه ضربات جديدة.وأوضح لودريان خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إينفو" أنه "في أغسطس 2013 تعهد النظام السوري بتدمير مجمل ترسانته الكيميائية لكن تبين أنه لم يدمر كل ما لديه ، مشيراً إلى أنه لو حصل أن اجتاز النظام السوري هذا الخط الأحمر مرة جديدة ، فإن الرد سيكون بالطبع مماثلا".وأعرب عن أمله ، في أن تمهد الغارات الجوية التي نفذها الطيران الأمريكي والفرنسي والبريطاني على مواقع تابعة للنظام السوري ردا على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما قرب دمشق ، لحلحلة عملية التسوية السياسية المتعثرة حاليا للنزاع السوري برعاية الأمم المتحدة.// انتهى //12:19ت م