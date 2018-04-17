إسلام آباد 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي في مقر الحفل الختامي لتمرين "درع الخليج المشترك 1".واهتمت بفعاليات تمرين "درع الخليج المشترك ـ1" موضحة أنه يهدف إلى تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة بمختلف أفرعها في التعامل مع مجمل المخاطر والاحتمالات المُهددة لأمن واستقرار المنطقة وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من مستوى الاستعداد القتالي.وأشارت إلى إعلان الخارجية الأمريكية عن عزم واشنطن على مواصلة علاقات الشراكة مع إسلام آباد والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة.وأخبرت عن مشاركة باكستان في الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة الكومنولث البريطانية المقرر عقده في الثامن عشر من أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.وتطرقت إلى النجاحات التي حققتها باكستان خلال الفترة الأخيرة في التغلب على الإرهاب الداخلي والسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.// انتهى //12:20ت م