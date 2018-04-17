نجران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنفذت أمانة منطقة نجران 13.541 زيارة للمنازل و 4.480 للأحياء السكنية داخل مدينة نجران بالإضافة إلى معالجة 31.933 بؤرة من بؤر البعوض والحشرات كما أنهت 1.104 بلاغاً من البلاغات المتعلقة بالإصحاح البيئي وذلك خلال الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 1439هـ.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس, فارس الشفق أن هذه الزيارات تأتي بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية بالمنطقة, من خلال تحسين الإصحاح البيئي ومحاربة نواقل الأمراض عبر الرش الضبابي لمكافحة الحشرات ومعالجة بؤر نواقل الأمراض بطرق لا تؤثر على صحة الإنسان،وأبان وكيل الأمين للخدمات, فرج آل منصور أنه تم خلال الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 1439هـ تنفيذ 13.541 زيارة للمنازل و 4.480 للأحياء السكنية بالإضافة إلى معالجة 31.933 بؤرة من بؤر البعوض والحشرات كما تم إنهاء 1.104 بلاغاً من البلاغات والشكاوي الواردة للأمانة المتعلقة بالإصحاح البيئي, مُشيراً إلى إن الفرق الميدانية تنفذ زيارات مكثفة للمنازل داخل الأحياء السكنية بمدينة نجران بشكل مستمر وذلك وفقاً للبرامج المعدة للقضاء على البعوض والحشرات وبؤر توالدها بشكل مقنن وفي الحدود التي لا تؤثر على الإنسان والبيئة, مؤكداً بان الأمانة تقوم عبر مشروع الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة بعمل جولات رش ومكافحة من خلال خطة زمنية مجدولة بمعدل مرتين أسبوعياً صباحية وتكون من الساعة الخامسة حتى التاسعة, ومسائية تبدأ من الساعة الخامسة مساءاً وتستمر لمدة 4 ساعات بالإضافة إلى زيارة المنازل والدوائر الحكومية, كما يتم توزيع مصائد للحشرات مقسمة على الأحياء لمعرفة كثافة وأنواع الحشرات في كل حي.كما حذرت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين من رش المبيدات الحشرية في الأماكن المغلقة داخل البيوت لتجنب حالات الاختناق التي قد تنتج عن استنشاق المبيدات, أو استخدامها بالقرب من الأطعمة والاكتفاء بالمصائد الكهربائية الجيدة ذات الجودة العالية.//انتهى //12:20ت م