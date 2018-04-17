ينبع 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسكرّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي , اليوم , 120 طالباً من المتفوقين بمدارس ينبع , وذلك في الحفل الذي أقامتة إدارة تعليم ينبع على مسرح الإدارة .وبدأ الحفل الذي أعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , بعدها ألقى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي, كلمه أكد فيها أن المتفوقين في كل مجال هم دائما المتصدرون للريادة والقيادة وقطف الثمار اليانعة في خضم وحراك الحياة، ومن تعود على التفوق في مجال التحصيل الدراسي وارتقاء منصات التكريم في كل عام هو من يرسم لنفسه مستقبلاً زاهراً وحياة متميزة, مقدماً التهنئة للمتفوقين على جهدهم واجتهادهم وسعيهم لاستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى أوطانهم بالنفع ، سائلا الله لهم الحفظ والسداد ولوالديهم قرة العين ولمعلميهم حسن الجزاء في الدارين .عقب ذلك ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب نواف ساعد الرفاعي عبر فيها عن مشاعره ومشاعر زملائه المتفوقين، شاكراً كل من أسهم في تميزهم وتفوقهم، تلاها عرض مرئي عن برامج المتفوقين.// انتهى //12:35ت م