الطائف 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسبحث أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ومدير المرور بالمحافظة العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل , سبل تحسين الحركة المرورية في المدينة، ومعالجة أوضاع عدداً من الميادين والتقاطعات بمواقع مختلفة، ودراسة وضع مهدئات للسرعة بمواقع تم حصرها، إضافة إلى تحديد مواقع لجسور المشاة بأماكن الكثافة المرورية العالية لتسهيل عبور المشاة.جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتب أمين الطائف بالنسيم، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا الداعمة لجهود الإدارتين في تحقيق الانسيابية المطلوبة للحركة المرورية، ومعالجة جميع الملاحظات من خلال تطبيق البدائل والحلول الهندسية الملائمة في الشوارع والتقاطعات والميادين، وبحث الدراسات التي وضعتها اللجنة المختصة من الجانبين لعدد من المواقع بما يسهم في فك الكثافة المرورية، وتحجيم نسبة مخالفات السير ، لضمان السلامة المرورية اللازمة بإذن الله.وكشف تقرير لإدارة مرور محافظة الطائف أن حوادث الإصابات انخفضت بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19.54% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، كما انخفضت حوادث الوفيات بنسبة 19.6 % من 199 حالة إلى 160 حالة في نفس الفترة، وانخفض أيضاً عدد المصابين في الحوادث المرورية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23.5%، وذلك من 2260 حالة في نفس الفترة من العام الماضي، إلى 1729 حالة داخل المدينة وخارجها.// انتهى //12:43ت م