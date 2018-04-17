جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم فعاليات حفل الخريج والوظيفة الثاني والعشرين ، الذي نظمه فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة لتخريج دفعة جديدة من دارسي البرامج الإعدادية الذين حصلوا على شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات المختلفة ، ويستمر ثلاثة أيام ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المعهد .وألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أوضح فيها أن حفل الخريج والوظيفة يأتي تجسيداً لأجمل صور الوفاء التي يعيشها المواطنون في هذا الوطن المبارك ، ويجسد صورة جميلة للوفاء من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- متمثلة في رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة لفعاليات حفل الخريج والوظيفة الثاني والعشرين بفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة.من جانبه أبان مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي بن يحيى الغامدي ، أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ 160 خريجا ، والوظائف المعروضة من قبل الشركات ضمن فعاليات يوم الخريج والوظيفة بلغت 1840 وظيفة ، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على رعايته وتشريفه للحفل ، ولمعالي مدير عام معهد الإدارة العامة على حضوره الحفل ، وحرصه على مشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم واحتفالهم ، عاداً حفل الخريج والوظيفة مناسبة متميزة دأب المعهد بمنطقة مكة المكرمة على تنظيمها سنوياً احتفالاً بتخريج دفعة جديدة من طلابه من البرامج الإعدادية المختلفة ، وتعريفاً للقطاع الخاص بخريجيه على اختلاف تخصصاتهم .بعد ذلك القيت كلمة الداعمين لمعرض التوظيف القاها نائب أول الرئيس رئيس التوظيف والتطوير بالبنك الأهلي عبدالله الفوزان أكد خلالها حرص البنك والتزامه برسالته ودوره تجاه المجتمع والتزامه بالسعي الدائم لتطوير ما يقدمه البنك في هذا المجال بما يتماشى مع آمال وطموحات أبناء وبنات المجتمع ، مشيراً إلى أن البنك وضع العديد من البرامج المتخصصة التي يتم فيها اختيار المرشحين بناءً على أدوات قياس عالمية مطبقة في أكثر من 500 شركة من أكبر الشركات في العالم تشمل برامج "الرواد" ، و "وسام الأهلي" ، وبرامج التأهيل المصرفي للفروع وبرنامج "الأهلي لرواد الأعمال" .بعدها القيت كلمة الخريجين القاها الطالب زياد حكمي عبر فيها عن فرحتهم وسعادتهم بيوم تخرجهم ، مقدمين شكرهم لكل من دعم أبناء الوطن الخريجين في كافة مناشط المعهد ، مشيراً إلى أن معهد الادارة بفضل الله ثم بفضل الدعم الكبير من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة مدير عام المعهد اكتسب نقلة نوعية اوصلته الى هذا المستوى العالي من التقدم العلمي ، حيث توفرت البيئة التدريبية المناسبة ولم يعد هناك عذرا للأستاذ والطالب في البحث عن التميز والابداع والجودة ، متمنياً للجميع التوفيق .عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان "عنصر القوم والطموح ، ومن ثم كرّم سمو الأمير مشعل بن ماجد الجهات الراعية والمشاركة ، والبنك الأهلي لاستيعابه أكبر عدد من الخريجين لهذا العام ، كما كرم سموه الخطوط السعودية لقبولها أكبر عدد من طلبة المعهد المتدربين هذا العام .وفي نهاية الحفل افتتح سمو محافظ جدة المعرض المصاحب للتوظيف .//انتهى//14:22ت م