أبهـا 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتب سموه بالإمارة اليوم, صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الجنوبية, والذي يزور المنطقة حالياً لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعين .وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشركة في المنطقة والسبل الكفيلة بدعم عملها والخدمات التي تقدمها، واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية.// انتهى //14:23ت م