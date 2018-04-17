أبهـا 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, بمناسبة نجاح القمة العربية الـ 29 بمدينة الظهران, وما تحقق من أهداف تصبّ في مصلحة الأمة العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص وتعزيز العمل العربي المشترك بما يصون الأمن والاستقرار ويؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة ويسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية.وقال سموه في برقية التهنئة " وإنني إذ أهنئكم على هذا النجاح الذي ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ثم قيادتكم الحكيمة وحرصكم الكبير على وحدة الصف العربي وعزمكم الصادق على حل القضايا العربية ولعل تسميتكم للقمة بـ ( قمة القدس) لهو دليل واضح لرسالة هذا الوطن وحرص قادته عبر تاريخه الطويل على القضية الفلسطينية وتأكيد بأن المملكة وبقيادتكم الحكيمة هي الداعم الأول لكل قضايا العالم العربي وهي الراعي الأول للعمل العربي المشترك لتعزيز خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهها بكل أطيافها.وأضاف سموه " كما لا يفوتني أن أبارك للمقام الكريم نجاح تمرين درع الخليج (1) الذي شارك فيه 25 دولة وبحضور عدد من زعماء العالم العربي والذي جاء ليؤكد للعالم بجهود المملكة العربية السعودية في وحدة الصف لحماية المنطقة من أي عدوان لا سمح الله, سائلاً من المولى العلي القدير أن يديم عليكم نعمة الصحة والسعادة ولبلادنا المزيد من الرخاء والاستقرار والأمن والأمان.// انتهى //14:26ت م