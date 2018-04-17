لندن 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسقصفت قوات النظام السوري ، اليوم ، عدة مواقع في الريف الشرقي لمعرة النعمان الشرقية ما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين هم سيدة و3 أطفال من عائلة واحدة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن مناطق في مدينة خان شيخون وقريتي سكيك تل عاس بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في قرية أبو دفنة في ريف معرة النعمان الشرقي، تعرضت لقصف عنيف من قبل قوات النظام السوري.// انتهى //14:26ت م