الكويت 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسعقد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان ، اليوم ، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا الذي يزور الكويت حالياً.وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية كوت ديفوار بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:26ت م