طرابلس 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا اللواء محمد بشر ، اليوم أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في البلاد قد انخفض بنسة 80% تقريبا منذ شهر مايو من عام 2017.وأوضح بشر في تصريح له اليوم أن أعداد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات انخفض من27 ألف شخص في مايو 2017 إلى 5200 شخص فقط، مضيفًا أن هذا سمح بإغلاق 20 من مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد البالغ عددها 53 مركزاً.وأرجع هذا التغيير إلى الإسراع بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم خاصة من قبل المنظمة الدولية للهجرة، كما قامت عدة بلدان أفريقية بإعادة مئات من مواطنيها إلى وطنهم.// انتهى //14:27ت م