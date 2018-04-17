تبوك 1 شعبان 1439 هـ الموافق 17 ابريل 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمكتبة بالإمارة اليوم, اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة.وفي بداية الاجتماع أكد سموه اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموولي العهد -حفظهما الله – للجمعيات الخيرية بالمنطقة للقيام بدورها الإنساني والاجتماعي ومتابعة المستفيدين من خدماتها.بعد ذلك استعرض مجلس الإدارة كافة الموضوعات على جدول أعمال الاجتماع حيث تمت الموافقة على انعقاد الجمعيةالعمومية لاختيار أعضاء مجلس إدارة في دورته الحاديه عشر والمقرر اقامته في شهر رمضان المبارك, والاطلاع على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشان التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وموافقة البنك على اعتماد الجمعية كجهة راعية لدعم وتمويل المشاريع للمستفيدين من الجمعية , كما وافق المجلس على تمديد اتفاقية التعاون بين جمعية الملك عبد العزيز الخيرية وبرنامج الأمير فهد بن سلطان للخدمات المهنية.كما اطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، ووجه سموهحيالها بعدد من القرارات.// انتهى //14:29ت م