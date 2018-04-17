الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الخامسة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري في مقر المجلس بالرياض أمس، اجتماعاً مع وفد اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي برئاسة نائب رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو متين لطفي بيدر وذلك في إطار زيارتهم الحالية للمملكة.وفي مستهل اللقاء رحب سمو الأمير خالد بن عبدالله بالوفد، مؤكداً تميز العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية ودول حلف شمال الأطلسي في شتى المجالات إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول.وقال سموه : إن هذه الزيارة تأتي سعياً لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو من خلال التشاور والحوار في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وأحداث متسارعة بما يعود بالنفع والفائدة على دولنا وشعوبنا.وأضاف سموه أن المملكة لديها رؤية مشتركة مع حلف الناتو عن طريق بناء الثقة المتبادلة بين الدول وسيادة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن المملكة حريصة على تعزيز التعاون الدولي للتصدي لكل من يروج ويمول الإرهاب واتخاذ تدابير شاملة لمحاربته والتأكيد على نبذ الإرهاب بأشكاله وصوره كافة .من جانبه أعرب متين لطفي بيدر, عن سعادته بزيارة المملكة ومجلس الشورى والالتقاء بأعضاء المجلس، ومناقشة القضايا المشتركة، منوهاً بالعلاقات الثنائية بين المملكة ومنظمة حلف شمال الأطلسي، داعياً إلى المزيد من التعاون في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ودول حلف شمال الأطلسي.وثمن بيدر دور مجلس الشورى في مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الريادي للمملكة في المنطقة وفي العالم ونجاحها في التصدي للإرهاب.// انتهى //14:32ت م