الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسحذرت وزارة الصحة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية ، وشدّدت على أهمية الالتزام بماورد في نظام مزاولة المهن الصحية والذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفــه طبيــة صادرة من طبيب مرخص لــه بمزاولــة المهنة في المملكة .وأبانت الصحة من خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال / إلغاء الترخيص / السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ) .الجدير بالذكر أن "الصحة" تُنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.// انتهى //14:40ت م