الباحة 01 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس‏‫وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على إنشاء رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة، التي تضم 29 فريقاً من مختلف محافظات ومراكز المنطقة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم .وفي هذا الصدد, قدم سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, دعماً مالياً لتسجيل فرق الأحياء لكرة القدم بالمنطقة بالرابطة .وأوضح منسق إمارة منطقة الباحة لرابطة فرق الأحياء مدير الشؤون العامة بوكالة الإمارة للتنمية رجب بن عبداللطيف الزهراني, أن موافقة سمو أمير منطقة الباحة تأتي دعماً لانطلاقة هذه الفرق التي ستكون مسؤولة عن إقامة المسابقات والدورات الرياضية بالأحياء، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء هذه الرابطة هو السعي لنشر لعبة كرة القدم في المنطقة ومحافظاتها وتطوير عملية تنظيم البطولات والمسابقات بين فرق الأحياء وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز قدراتهم ومواهبهم بشكل منظم والسعي لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .وأفاد أنه أقيمت العديد من ورش العمل حول أهداف الرابطة والآليات المنظمة لها, بالإضافة إلى لائحة لتنظيم المسابقات والدورات الرياضية واعتمادها، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل للشباب وللرياضة والرياضيين، متمنياً أن تحقق هذه الرابطة الأهداف المرجوة منها, كما قدم شكره لمدير ومنسوبي فرع هيئة الرياضة بالمنطقة على تعاونهم وجهودهم التي قدموها لخدمة الرياضة والرياضيين في المنطقة .// انتهى //‬14:40ت م