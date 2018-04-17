الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسكشف جمرك الوديعة محاولة لتهريب مادة "الحشيش" المخدرة بلغ وزنها (3,984) ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وثمانين جراما, حيث عُثر عليها مخبأة داخل إحدى الحافلات القادمة للجمرك.وقال مدير عام جمرك الوديعة سامي السليمان أنه قدِمت للجمرك حافلة نقل مسافرين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة, وبتفتيش المسافر ذاتياً عُثر على عدد (4) بلاطات حشيش مخدر بلغ وزنها (3,984) جراما كانت مخبأة أسفل ملابسه الداخلية بعد لفها على جسده، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.وأكد مدير عام جمرك الوديعة الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية وذلك في سبيل منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى داخل المملكة, منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.// انتهى //16:06ت م