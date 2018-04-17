أبهـا 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأنجزت أمانة منطقة عسير 85% من مشروع تحسين وتجميل متنزّه قارة والذي يقع على مساحة 120 ألف م2.وأوضح رئيس فرع الأمانة في طبب خالد بن يحيى قليله، أن متنزه قارة يعد من المتنزهات السياحية المهمة والمفضلة والجاذبة لأهالي منطقة عسير ومقصداً للزوار من داخل وخارج المنطقة, مضيفا الى انه يعد نموذجاً بارزاً على الخريطة السياحية والترفيهية بالمنطقة, حيث يفد إليه العديد من محبي التخييم لما يتميَز به من مناظر طبيعية خضراء رائعة.وبيّن أن مشروع تطوير المتنزه بدأ العمل به لتطوير متنزه (بشيي) الذي لا زال العمل جاري به على مساحة تقدر بـ 42 ألف م2, مبيناً أن أعمال تطوير متنزه قارة اشتملت على تزويده بعدد 8 إنارات من نوع هاي ماست، بجانب الأعمال التي تجري في المتنزه وفق الخطة الزمنية المعدة للإنجاز.وأبان أنه تم الانتهاء من عمل حديقة عامة بمركز طبب الواقعة بمخطط الإدارات الحكومية على مساحة 30 ألف م2, ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70% ، إضافة إلى ممشى تقدر مساحته بـ 8 آلاف م2, كما تم عمل وتجهيز موقع مصلى للعيدين, وموقع ساحات شعبية للاحتفالات.// انتهى //16:07ت م