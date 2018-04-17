مكة المكرمة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستٌطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الثلاثاء القادم، "ملتقى شغف 2"، تحت عنوان "استثمر إبداعك"، خلال الفترة ٢٤ إلى ٢٧ أبريل ٢٠١٨، وذلك بمقر الغرفة بحي الزايدي.وعدّ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، الملتقى واحداً من أهم برامج الغرفة، خصوصاً أنه الملتقى الأول الهادف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر ميدانياً، وحث أفراد المجتمع على استغلال المواهب والاهتمامات وتحويلها واستثمارها في مجال الأعمال، من خلال حزمة من الفعاليات ووش العمل، مبيناً أنه أول ملتقى من نوعه يستهدف جميع الأعمار من الجنسين، ويسعى إلى تحويل أفكارهم الإبداعية إلى أعمال إنتاجية على أرض الواقع.وقال كعكي "جاء الملتقى وفق ما رصدته الغرفة من صعوبات تواجه الكثير من الشبان والفتيات في استغلال مواهبهم وإبداعاتهم وتحويلها لمشاريع وأعمال حرة ناجحة، فحرصت الغرفة على تنظيم ملتقى يهدف إلى إلهام وتحفيز المواهب الشابة وتشجيعها لاستثمار هذه الإبداعات لتعم بها الفائدة على الأفراد بشكل خاص، وعلى السوق التجاري والصناعي بشكل عام، وتكون عاملاً مساهماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 وجزءً من منظومة الاقتصاد السعودي باستحداث الكثير من المشاريع التنموية المتنوعة.من جانبه، أوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي أن الغرفة تؤمن بأن القدرات والمواهب هي التجارة الحقيقة ورأس المال الأول والمهم الذي يملكه الإنسان، وتطويرها واستثمارها وتحويلها إلى مشروعات ومصادر دخل، هو ما يصنع مجتمع حيوي منتج، عبر تحفيز روح المثابرة والمغامرة واللحاق بالشغف إلى أبعد مدى، لدى الحالمين بالنجاحات والمتطلعين لتحقيق طموحات مستقبلية عليا.وأضاف أن الفعالية تأتي أهميتها من كونها فرصة لتوفير منصة عملية لاستثمار حقيقي للطاقات والمواهب الشبابية، إذ تستهدف غرفة مكة المكرمة من الملتقى تأسيس فكر جديد في ثقافة العمل، والتفاعل المجتمعي عبر تحويل هذه الطاقات والمواهب إلى تجّار فكر وحرفة وكلمة.وأبان مدير إدارة العلاقات العامة بغرفة مكة المكرمة زياد بن فهد الشريف أن فعاليات ملتقى شغف في موسمه الثاني ستشهد "ورش عمل" تسهم في تطوير وتحويل الأفكار البسيطة إلى أفكار ومشاريع ريادية، إضافة إلى جلسات استشارية لأصحاب الشركات الناشئة مع مجموعة من أصحاب الخبرة في مجالات الأعمال، فضلاً عن إطلاق "ساحة شغف"، وهي مساحة مخصصة للعروض الإبداعية والمشاريع الناشئة والنماذج المميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعربات الطعام المتنقل أو ما يعرف الـ" Food Truck".وكشف رئيس قسم العلاقات العامة بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي أن الملتقى الذي كرست له حزم متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة، سيشهد في موسمه الثاني تدشين "معرض شغف"، الذين سيحتضن المبدعين من أصحاب المشاريع الناشئة والجهات المشاركة والداعمة، إلى جانب "مسرح شغف" المختص بتقديم قصص نجاح لنخبة من الملهمين وأصحاب المشاريع الناجحة من الشباب والفتيات، سيعرضون قصص إنجازهم في جلسات حوارية متخصصة ، مشيراً إلى الفعاليات المتنوعة والمقننة، سيمثل "ملتقى شغف2" بوابة انطلاقة لكل مبدع شغوف، ومنصة لاحتضان أصحاب الهمم من المبدعين والمبتكرين، ليكون نقطة التقاء تحول الفكر الإبداعي إلى مشروعات وإنجازات ملموسة وتترجم الأحلام على أرض الواقع، تتسق مع توجهات الاهتمام بالعمل الحر وصناعة رواد يسهمون في الارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //16:12ت م