ضمد 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستفقد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر، اليوم، مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة ضمد، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات المنطقة بهدف متابعة مؤشرات الأداء في تنفيذ المشروعات ومتابعة نسب الإنجاز وجودة العمل فيها.والتقى خلال الزيارة، محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي منيخر، بمقر المحافظة بحضور رئيس مركز الشقيري سمير الغامدي، ورئيس بلدية المحافظة عبدالعزيز الشعبي وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، واحتياجات المحافظة من مشروعات المياه والصرف بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة و التنسيق المشترك بين خدمات المياه بجازان و الجهات الحكومية بمحافظة ضمد.كما اجتمع المهندس الجبر بمنسوبي فرع خدمات المياه بالمحافظة، وبحث معهم مؤشرات الأداء للمشروعات والتشغيل والصيانة، وكذلك خدمات العملاء في مجالي الفوترة والتحصيل، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من المشروعات القائمة وتطويرها ورفع كفاءة الإنتاج.بعد ذلك تفقد عدداً من المشروعات التابعة للإدارة بالمحافظة ضمد ووقف ميدانيا على أداء المقاولين.// انتهى //16:12ت م