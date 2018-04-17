الرياض 1 شعبان 1439 الموافق 17 أبريل 2018 واس.استضافت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة أمس معرض " الثقافة العدلية " بتنظيم من وزارة العدل وذلك في مبنى خدمات الطالبات محطة A4.ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، حيث تعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أول صرح تعليمي يستضيف المعرض.وهدف المعرض إلى التعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لإنصاف المرأة، وتمكينها من حقوقها الشرعية والقانونية من دون أي عوائق، واحتوى على أربع منصات وهي: "منصة الخدمات الإلكترونية" التي تم من خلالها التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها، "منصة الأنظمة" التي تضم عددًا من الأنظمة التي تهم المرأة والأسرة والطفل، "منصة المعرفة" التي تقدم المعلومات الأساسية لزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحوال الشخصية، "منصة الصلح" التي تبرز دور الصلح ومدى أهميته كتوجيه رباني للمساهمة في حل القضايا بطرق ودية دون حدوث قطيعة أو خصومة.ويأتي اهتمام مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، باستضافة هذا المعرض؛ لما يمثله من أهمية في مجال التوعية بحقوق المرأة، وذلك تحقيقاً لغايات الجامعة الاستراتيجية في خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة بما يتلاءم مع الدور المناط بها ضمن رؤية المملكة 2030.//انتهى//16:18ت م