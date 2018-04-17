نجران 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس‏اختتمت عمادة القبول والتسجيل في ‫جامعة نجران بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة اليوم, برنامج "آلية القبول والتسجيل "لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمدارس المنطقة.وبين عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير بن حسن العمري، أن البرنامج شمل 42 مدرسة للبنين والبنات في ‫نجران، بواقع 21 زيارة للمدارس البنين استفاد منه 4150 طالباً، فيما شمل 21 مدرسة للبنات عبر تنفيذه في مجمع بيت الطالب بواقع 7 زيارات، استفاد منه 2093 طالبة بمرحلة الثانوية .وأفاد أن البرنامج تضمن شرحاً عن كيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب وإطلاع الطلاب على التخصصات المتاحة في ‫الجامعة، وتوضيح طريقة التقديم على القبول الإلكتروني بالجامعة، إضافة إلى تبيان مواعيد القبول والتسجيل وآلياته، وتعريف الطلاب والطالبات بالأنظمة واللوائح الجامعية.// انتهى //16:18ت م