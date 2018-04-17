الدمام 1 شعبان 1439 هـ الموافق 17 إبريل 2018 م واستنظم جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء غدا، حفل تخريج طلابها للدفعة 39، للعام الجامعي (1438 /1439هـ)، وذلك في الأستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي، الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، مفيدا أن جامعة الملك فيصل تزف جيلا جديدا من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل، سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء، في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورجل الإنجازات سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.وقدم الدكتور العوهلي, شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ومن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى, على ما تلقاه الجامعة من توجيه ودعم ورعاية ومتابعة.من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان، أن إجمالي عدد خريجي الجامعة؛ المتوقع تخرجهم هذا العام 34763 خريجًا وخريجة، حيث بلغ الخريجون من نظام البكالوريوس انتظام 1923 خريجًا، و 5027 خريجة، ومن نظام البكالوريوس انتساب مطور 13166 خريجًا، و14112 خريجة، ومن نظام الدراسات العليا 160 خريجًا، و305 خريجات.// انتهى //16:19ت م