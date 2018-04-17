أبهـا01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنفذت المتوسطة الرابعة بأبها درساً تطبيقياً تشاركياً في مبادرة هي الأولى من نوعها بالبث المباشر بين تعليم منطقة عسير وتعليم المنطقة الشرقية، بحضور مديرة مكتب تعليم أبها آمنة صيام، ورئيسة قسم الحاسب الآلي فاطمة فروان ، وعدد من المشرفات والمعلمات.وأقامت الدرس معلمة الحاسب الآلي منى الصقع، عبر بوابة المستقبل بعنوان " خدمات وطرق التواصل عبر الإنترنت " ، بالشراكة مع تعليم المنطقة الشرقية، والذي هدف إلى غرس مفهوم المشاركة والاستفادة من الخبرات باستخدام تقنيات التعليم كالبروجكتر وجهاز الحاسب الآلي وبوابه المستقبل وموقع البث المباشر ، وموقع Powtoon ، وتطبيق class dojo ،وتطبيق kahoot ،وتطبيق Quizizz إضافة إلى موقع You Tube.// انتهى //16:22ت م