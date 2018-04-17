جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتوريوسف بن أحمد العثيمين ، إن الأمانة العامة للمنظمة تعمل بناء على تفويض من وزراء الخارجية على إعداد استراتيجية شاملة في مجال رعاية الطفل وضمان رفاهيته في العالم الإسلامي ، بحيث تكون بمثابة آلية تنفيذ لعهد حقوق الطفل في الإسلام في صيغته المعدّلة.وأضاف العثيمين أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة سوف تراجع العهد ، كما ستكون الهيئة مدعوة إلى تقديم مداخلات موضوعية فيما يخص صياغة الاستراتيجية المذكورة.وكان مديرعام مكتب معالي الأمين العام الدكتورعبد الله موسى الطاير ، وكبير مستشاريه قد افتتح جلسة الدورة الثالثة عشرة لهيئة حقوق الإنسان في مقرها بجدة اليوم ، وألقى الطاير كلمة الأمين العام التي أكد فيها أن الأمانة العامة للمنظمة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء ، ستواصل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ، فضلاً عن إعلانات الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية ، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة المعتمدة حديثاً وبما لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية.وأشارت كلمة معالي الأمين العام إلى أن المنظمة أولت الطفل اهتماماً خاصاً حيث عقدت منذ عام 2005 ، خمسة مؤتمرات وزارية مختصة بشؤون الطفل ، ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى إيلاء عهد حقوق الطفل الأهمية المطلوبة من خلال إقراره والتصديق عليه في ظل إقرار 8 دول لهذا العهد ، وتصديق دولتين فقط.وأجزل مدير مكتب الأمين العام في الكلمة الشكر للمملكة العربية السعودية دولة المقر، لاستضافتها مقر الهيئة ، وللدعم الذي يقدمه لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والمؤسسات الحكومية السعودية المعنية.بدوره أشاد رئيس الدورة الثالثة عشرة للهيئة الدكتور راشد البلوشي في الجلسة الافتتاحية ، بنجاح الهيئة في عملها على مدى عام كامل مرّ على عملها من خلال مقرها الجديد في مدينة جدة ، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع منقّح لإعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان ، لافتاً إلى قيام الهيئة بالنظر في عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي صدر في عام 2005.// انتهى //16:31ت م