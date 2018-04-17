بريدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية التنمية الأسرية ببريدة " أسرة " أمس , حفل افتتاح المبنى الإداري الجديد للجمعية بمدينة بريدة .وفور وصول سموه لمقر المبنى الواقع على طريق عثمان بن عفان ببريدة دشن المبنى، ثم بدأ الحفل الخطاب المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، إثر ذلك قُدم عرض مرئي عن الجهود المبذولة في إنشاء مشروع المبنى الإداري للجمعية، وعقد اللجان الاستشارية والهندسية في ذلك، وتعيين عدد من المهندسين للإشراف على المشروع الذي يقدر بمساحة إجمالية قدرها 1138 مترا مربعا، بمسطح مباني تجاوز 3500 متر مربع ، بعدد أربعة طوابق ، بدعم كامل من الشيخ صالح المرشد ، حيث روعي في تصميميه أن يكون وفق أحدث المواصفات والمقاييس .كما أوضح العرض ما يحتويه المبنى من مكاتب إدارية وصالات للتدريب وقاعة استثمارية للمؤتمرات والمناسبات، وكذلك أماكن خاصة للضيوف واستراحات للموظفين، وشمل أيضاً مواقف متعددة للسيارات تجاوزت 1300 متر مربع ، الأمر الذي سيجعل هناك سهولة لمراجعي الجمعية ومستفيديها.عقب ذلك, ألقى معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة الشيخ عبدالله المحيسن، كلمة نوه فيها بما أولته حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في العمل الاجتماعي العناية الفائقة والدعم السخي اللا منقطع، مقدما شكره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه للجمعية حتى أنشئ هذا الصرح الكامل، سائلاً الله عز وجل أن يجزي الشيخ صالح المرشد خير الجزاء على تكفله بكامل تكاليف المشروع خير الجزاء، وكل من دعم برامج الجمعية من رجال الأعمال ومحبي الخير لأنشطة وبرامج الجمعية الاجتماعية، مقدماً الشكر لشركاء النجاح من مختلف القطاعات .بعد ذلك, عُرض فلمٌ وثائقي "إنجاز الماضي وطموح المستقبل" الذي يتحدث عن أعمال وأنشطة جمعية أسرة ببريدة خلال عشر سنوات، ويرصد ما بذل القائمين على الجمعية من جهود خلال تلك الفترة الماضية وخططهم المستقبلية التي تخدم المجتمع الأسري، مستعرضاً الفلم عددًا من الأرقام التي حققتها الجمعية منها تقديم أكثر من 13280 استشارة، بذل من خلالها 2635 ساعة استشارية، قدمها 30 مستشارا ومستشارة أسرية، ومعالجة أكثر من 1360 قضية خلافات زوجية وأسرية، بنسبة إنجاز للقضايا 90% انتهت بالصلح الأسري، قام بها 28 مصلحاً ومصلحة أسرية، وإقامة أكثر من 900 دورة أسرية، استفاد منها قرابة 40 ألف متدرب ومتدربة، واستفادة 5396 شابا وفتاة مقبلين على الزواج من الدورات التخصصية، وأكثر من 2275 نشاط وبرامج متخصصة تم تنفيذها، ودعم مشروعات الزواج بأكثر من 25 مليون و700 ألف ريال ، وغيرها من القروض الميسرة والمساعدات للشباب على الزواج، وتحجيج أكثر 535 متزوجا ومتزوجة "حديثي الزواج" لأداء فرضهم، وغيرها من المبادرات والخطط الجديدة والمستقبلية للجمعية.إثر ذلك, أطلق سمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية التنمية الأسرية ببريدة " أسرة "، مبادرة الجمعية لتدريب الشباب والفتيات المقبلين على الزواج التي حملت عنوان "زواج بلا طلاق"، لبناء أسرة زوجية مبنية على الاستقرار والتفاهم.عقب ذلك, كرم سمو أمير منطقة القصيم, الشيخ صالح المرشد على تكفله بكامل مبلغ تكاليف إنشاء مبنى جمعية أسرة، التي تسلمها بالنيابة عنه أحد أبنائه، كما كرم سموه الداعمين والباذلين من رجال الأعمال ومحبي الخير لأنشطة وبرامج الجمعية.بعدها تسلم سمو الأمير فيصل بن مشعل, من معالي رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة الشيخ عبدالله المحيسن درعاً تذكارياً بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصور الجماعية لسموه مع منسوبي الجمعية.حضر الحفل, وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع ، ومدير عام جمعية أسرة للرعاية الأسرية والزواج بمدينة بريدة الدكتور محمد السيف.// انتهى //16:32ت م