الخبر 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسيدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بعد غد، مركز الإبداع البلدي, الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى لمشروع تأسيس وتفعيل مراكز الإبداع البلدي المنبثق من برنامج مدينتي 2018، ويتزامن مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية "أسبوع الإبداع البلدي" لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، على مستوى الأمانات والبلديات بجميع مناطق المملكة، كما يتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2018م، وذلك في مجمع الراشد التجاري بمحافظة الخبر.وأوضح مدير عام مركز الإبداع البلدي بالأمانة المنطقة الشرقية فهد بن سعد العجمي, أن مركز الإبداع البلدي الذي يستمر يومين، يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك شرائح المجتمع (الرجل، المرأة، الطالب، الطفل، القطاع الخاص، المتطوعون) في تطوير أعمال القطاع البلدي، كما سيتيح للمواطنين والمقيمين من طرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار التي تصب في مصلحة القطاع البلدي بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لرؤية المملكة 2030 .وأفاد أن المركز يهدف كذلك إلى دعم الابتكار، ونشر ثقافة التفكير الإبداعي في القطاع البلدي، وتفعيل الطاقات والمشاركة المجتمعية لإيجاد الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، من خلال حصر الأفكار الإبداعية القائمة، واستقطاب أفكار جديدة، والتدريب على أدوات الابتكار، وتبني نظام إدارة الأفكار.وأبان العجمي أنه سيتم خلال الحفل تكريم الجهات المساهمة وإطلاق حزمة من الفعاليات، وعرض بعض النماذج والصور الابداعية التي تحسن من الخدمات البلدية، ولوحة للجمهور لكتابة الافكار الإبداعية، إضافة إلى إقامة مسابقة لأكثر الأفكار إبداعا، ومشاركة رسامين للرسم المباشر.// انتهى //16:33ت م