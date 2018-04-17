الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأعلنت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية، أمس، عن بدء استقبال طلبات استقبال الحج لذوي الإعاقة الحركية بجميع أنحاء المملكة للجنسين لعام 1439 هـ الكترونياً من خلال رابطها الإلكتروني :( http://iu.sa/Dw8m7 )، وذلك فى إطار برنامجها الحج والعمرة التي يأتي من ضمن برامجها النوعية التي تقدمها لتمكين ذوي الاعاقة الحركية .يذكر أن الجمعية خلال السنوات السابقة قامت بتحجيج 1080 حاجاً وحاجة من جميع مناطق المملكة، بعد أن هيئت لهم سبل الراحة لإتمام حجهم من باصات مهيئة لذوي الاعاقة الحركية، وكذلك توفير السكن المناسب لهم في المشاعر المقدسة .// انتهى //18:09ت م