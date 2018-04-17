تونس01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسوقعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، وذلك على هامش اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنعقد حالياً بالعاصمة الرياض .وأفاد بيان صدر عن الأمانة من مقرها بالعاصمة التونسية ، اليوم ، أن الاتفاقية التي وقعها معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف ، تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والهياكل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة خاصة مكتب مكافحة الإرهاب الذي يشرف على هذه الهياكل منذ إنشائه العام الماضي .// انتهى //18:11ت م