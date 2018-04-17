المدينة المنورة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس

وصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صل الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد, وعدد من المسؤولين.

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18:13ت م