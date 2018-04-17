القاهرة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية ، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين.وربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ٩ر٥ مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى ٤ر٩٨٢ مليار جنيه، وسط تعاملات كلية تجاوزت ٧ر١ مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة ٠٣ ر١ % ليبلغ مستوى ٤٨ر١٧٨٠٢ نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي اكس 100" بنسبة ١٥ر٠ % ليبلغ مستوى ٧٧ر٢٢٦٤ نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو ٣٧ر٠ % ليبلغ مستوى ٣٦ ر٨٦٤ نقطة.// انتهى //18:20ت م