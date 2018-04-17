دومة الجندل 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسيضم معرض "النخيل" بمهرجان تمور الجوف الخامس , الذي تنظمه بلدية دومة الجندل بمدينة التمور , ويستمر حتى الرابع من شعبان , ثلاثة أجنحة مميزة وهي جناح الإدارة العامة للتعليم بالجوف وجناح هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف وجناح شركة ساباد لإنتاج فسائل النخيل بالأنسجة .وتميز جناح التعليم بمنطقة الجوف المشارك في المعرض بريادة الأعمال والأشغال الفنية , ومشاركة مدارس البنين والبنات من كافة المراحل الدراسية , ومشاركة نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز حيث يقدم في الجناح الأنشطة الفنية كالخط العربي مع الخطاط بدر الزارع والرسام الطالب يوسف الشمري والعديد من البرامج الثقافية و الأنشطة الكشفية والعديد من المسابقات والجوائز ،وتم توزيع تعليقات دعاء السفر على قائدي المركبات وتحمل شعار مهرجان تمور الجوف وشعار نادي الحي .كما يضم جناح السياحة أكثر من 100 لوحة فنية شاركت في إخراجها 16 فنانة تشكيلية حيث تنوع الرسم عن طريق الزيتي والفحم والدجتل وكرلك وكذلك رسم عن طريق البخاخات , بالإضافة لشاشة لعرض الزيارات السياحية والمعالم الأثرية التي تزخر بها منطقة الجوف والإشراف على الباص السياحي .وتضم خيمة النخيل شركة ساباد حيث تبيع فسائل النخيل من الأصناف المميزة والنادرة بأسعار جيدة ويحتوي جناحها أكثر من 15 صنفا أشهرها حلوة الجوف والمجدولي والبرحي والصقعي والعجوة وإعداد الفسائل تجاوز الفي فسيلة معروضة للبيع .// انتهى //18:21ت م