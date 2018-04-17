الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اول ثلاث مشاريع ضمن برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية لحل مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في إمدادات مياه الشرب وتطوير شبكات توزيع يُعتمد عليها في ستة مدن في المنطقة الشرقية، وهي: الخُبَر، الدمام، القطيف، الجبيل، الإحساء، وبقيق.ودعت الوزارة المقاولين الراغبين في تقديم عطاءاتهم بعد الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات المدرجة في منصة اعتماد على موقع الوزارة الرسمي وفق مواصفات أعدها الاستشاري العالمي أم دبليو أتش (MWH) وفريق العمل التابع للوزارة في المشاريع التالي:المشروع الأول : مشروع تحسين المياه بمدينة بقيق (تصميم وتنفيذ شبكة وخزان مياه الشرب).المشروع الثاني : مشروع تحسين المياه بمدينة الخبر (تصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب بجنوب الخبر).المشروع الثالث : مشروع تحسين المياه بمدينة الجبيل (تصميم وتنفيذ شبكة مياه الشرب ).ويتألف البرنامج من مشاريع مُنظّمة تتألف من بناء خزانات كبيرة ومتوسطة ومحطات ضخ للارتقاء بمستويات التخزين الاستراتيجية والتشغيلية، وتمديد خطوط نقل رئيسية لربط مصادر المياه الجديدة مع الخزانات، وتوفير خطوط حلقية استراتيجية في المدن من أجل زيادة السعة التشغيلية في المنشئات القائمة، وتمديد شبكات توزيع يتم من خلالها توزيع المياه على المناطق التي يتم إمدادها حالياً بالمياه المالحة. // انتهى //18:22ت م