القاهرة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، مع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عباس علي النقي، أوجه التعاون بين الجامعة والمنظمة العربية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي ، أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء اهتمام الأمانة العامة بالتواصل مع "الأوابك" بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المرتبطة بتطوير قطاعات الطاقة في الوطن العربي، خاصة قطاع البترول.كما أشار عفيفي إلى محورية مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر المقرر عقده خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر القادم بمدينة مراكش المغربية برعاية جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة "الأوابك".// انتهى //18:22ت م