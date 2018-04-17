ظهران الجنوب 1شعبان 1439هـ الموافق 18ابريل 2018م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى النشاط الطلابي الثالث "على الحد اتحدنا "الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة في مركز خشم عنقار الحدودي في قطاع تهامة قحطان ، بحضور محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا وعدد من قيادات القوات العسكرية بالحد الجنوبي ، ومديري التعليم في عددٍ من المناطق والمحافظات .واشتمل الحفل الختامي على كلمة لمدير التعليم بالمحافظة الدكتور ملفي العتيبي ، أكد خلالها اتحاد الجميع على هذا الجزء من وطننا الغالي ، والذي سطر فيه جنودنا البواسل أروع البطولات التي سيسجلها التاريخ وهم يدافعونويجاهدون ليصدوا كل عدوا عن المقدسات والوطن ولحماية المقدرات والمكتسبات ، القى بعد ذلك محافظ سراة عبيدة كلمة دعا في بدايتها الحضور الى الوقوف تقديراً للمرابطين على الحد الجنوبي وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن ثراء الوطن ، ثم وجه عدة رسائل شكر فيها الجنود المرابطين ، ودعا فيها لولاة الأمر ، وأن يوفق الله الجنود المرابطين وأن يحفظهم من كل مكروه ويكلل جهودهم بالنصر القريب بإذن الله، القى بعدها مدير الإشراف التربوي بتعليم سراة عبيدة عبدالله بن محمد آل مصلح قصيدة وطنية ، تلى ذلك عرض مرئي لأبرز فعاليات النشاط الطلابي بإدارة التعليم ، فعرض لبعض المبادرات التي قدمت خلال ايام الملتقى.كما ألقى مدير عام قطاع الأنشطة الطلابية والمجتمع بشركة تطويرالدكتور محمد بن سعيد القحطاني كلمة أكد فيها أهمية هذه الفعالية الوطنية التي تقام للمرة الثالثة وأنها واجب وطني لأبنائنا وإخواننا أبطال الحد الجنوبي ، وليتعرف أبناؤنا الطلاب على ما يقدمون من تضحيات للدفاع عن الوطن ومقدساته ، بعدها تم التوقيع على وثيقة شرف ورسالة، ثم تكريم لأبناء الشهداء ، واختتم الحفل بتكريم المشاركين والداعمين ، وتقديم بعض الفقرات والألعاب الشعبية الجنوبية التي تفاعل معها الحضور.//انتهى//18:27ت م