الليث 1 شعبان 1439 هـ الموافق 17 إبريل 2018 م واستحت رعاية معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ، دشن عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ، الحملة الوقائية تحت شعار " كن واعي " للوقاية والتوعية والتثقيف الصحي للحد من تفشي داء الجرب الجلدي بالتعاون مع إدارة تعليم الليث ، والتي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الجامعي بمحافظة الليث والقرى التابعة لها.وشرعت كلية العلوم الصحية بكافة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات بزيارات ميدانية لعدد من مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها المستهدفة في خطة التوعية والتثقيف ، وتضمنت الحملة معرض مصاحب يهدف إلى تثقيف وتوعية الطلاب والطالبات بأساليب التثقيف الحديثة والتوعية الصحية من داء الجرب وطرق العلاج وطرق الوقاية منه.كما قدم طلاب الكلية شرحاً مفصلاً حول الأدوية وطرق التعقيم الصحيحة ، وشرع أعضاء هيئة التدريس والمثقفون الصحيين بتثقيف المعلمين بتلك المدارس حول الوقاية وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه وتطوير الواقع الصحي.من جهته كشف مدير العلاقات العامة والإعلام والمشرف على الحملة أحمد السيد أن الكلية تكثف برامجها التوعوية والتثقيفية المرتبطة بالوقاية من داء الجرب الجلدي ضمن حملتها "كن واعي" موزعة على 12 فرقة ميدانية بهدف تثقيف المجتمع ، عبر أساليب التوعوية الحديثة من خلال توزيع النشرات العلمية والبرشورات التوعوية والرسائل النصية ونشرات إذاعية ومقاطع مصورة عبر برامجها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وأضاف السيد أن الحملة تهدف بتوعية الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام اتجاه الطرق الصحيحة للوقاية من داء الجرب الجلدي ، عبر شرح وافٍ من قبل فريق توعوي متخصص مكون من أكاديميين ومثقفين ومثقفات صحيين ذي كفاءة عالية ، مؤكدًا استمرارية مثل هذه الحملات التوعوية للحد والوقاية من انتقال العدوى إن وُجدت.// انتهى //18:29ت م