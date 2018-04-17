جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسرعى معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم ، الاحتفال الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب لاختتام أنشطتها للعام الجامعي الحالي ، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف ، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل ، وعدد من عمداء الكليات ومسئولي الجامعة ، وذلك في قاعة التشريفات بالجامعة.وقدم مدير الجامعة شكره لعمادة شؤون الطلاب التي وصفها بانها شريكة في الإنجاز للجامعة ، واستقطاب الطلاب لأنشطتها ، وأنها تعكس مفهوم التفوق الحقيقي الذي يجب أن يمتد لكافة جوانب الحياة.من جهته عبر عميد شؤون الطلاب الدكتور هاشم بالخير عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على دعمه لعمادة شؤون الطلاب لتحقق كل منجزاتها وأنشطتها الطلابية وفعالياتها المتكاملة للمساهمة في تكوين جيل القدوة والابداع .وشمل الحفل على عرض فيلم قصير عن منجزات عمادة شؤون الطلاب خلال الفترة الماضية ، إلى جانب أداء فريق الجوالة بالجامعة ، وقصائد شعرية وأوبريت فني بمشاركة طلاب الجامعة.وعلى صعيد آخر رعى معالي مدير جامعة جدة اليوم ، وسط حضور كبير من قيادات ومنسوبي وطلاب الجامعة ، حفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات بجوائز الملتقى العلمي الطلابي الثالث في كافة مسارات وفروع الملتقى ، حيث كرم الفائزين ولجان الملتقى المختلفة ، فيما كرمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان الفائزات بجوائز الملتقى.// انتهى //18:30ت م