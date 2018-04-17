أبها 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته لأسرة بن مشيط، في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن مشيط.جاء ذلك خلال اتصال سموه اليوم، بأسرة ابن مشيط، معرباً سموه عن مواساته وتعازيه لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتولى الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهتهم عبرت أسرة بن مشيط عن شكرها وامتنانها لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم داعين الله – عز وجل – أن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروهاً.// انتهى //18:30ت م