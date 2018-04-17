الباحة 01 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة, اليوم لقاء جمع رؤساء المكاتب التعاونية في المنطقة, لمناقشة برامج ومناشط صيف هذا العام ١٤٣٩هـ’ بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد.واستمع الجميع في بداية اللقاء إلى كلمة من الدكتور آل سعد تضمنت عددا من التوجيهات حول أهمية دور المكاتب ومايضطلع به دور المكتب في كل قطاع من توجيه وارشاد وفق منهج الكتاب والسنة الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة, مثمناً دور القيادة الرشيدة في هذا الشأن, وكذلك دعم معالي الوزير ونائبه في كل ما من شأنه دعم رسالة هذه المكاتب.من جانب آخر حث المدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة القائمين على المكاتب التعاونية ضرورة الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها إمارة المنطقة في ما يتعلق ببرامج ومناشط صيف هذا العام تحقيقا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, ليجد أبناء المنطقة ومصطافيها فرصا متعددة لإمتاع أوقاتهم بكل ماهو جديد ومفيد.//انتهى//18:32ت م