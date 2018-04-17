الباحة 01 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسكرمت الإدارة العامة لتعليم محافظة المخواة, اليوم حفل تكريم 75 متفوقاً من مختلف المراحل الدراسية, بحضور محافظ المحافظة الدكتور محمد بن جمعان دادا.وبدأت فعاليات الاحتفاء بالقران الكريم, ثم ألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالهادي يحيى العمري كلمة أشاد فيها بجهود مدير التعليم ومتابعته المستمرة ودعمه لكل ما من شأنه تحقيق التفوق لأبنائه الطلاب، مثمناً الدعم الكبير الذي يجده القسم خلال اقامة كافة أنشطته وفعالياته .عقب ذلك ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها بالنيابة عنهم الطالب محمد العويفي , ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الطلاب المتفوقين وعن وحدات التوجيه والارشاد وبرامجه، بعد ذلك ألقيت قصيدة بهذه المناسبة .بعدها ألقى مدير التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران مفرح الزهراني كلمة شكر فيها القائمين على هذا الاحتفاء, مثمناً جهودهم ومايقومون به في خدمة التعليم، كما أشاد بالمتفوقين مهنئاً لهم ماحصدوه من نجاحات, وأردف بالتهاني والشكر لأولياء الأمور داعياً للمكرمين بالمزيد من التوفيق والنجاح، كما شكر من خلالها المحافظ على كريم الرعاية .وشاهد الجميع اوبريتاً إنشادياً يحكي مشاعر المتفوقين ويتحدث عن منجزهم أدّاه عدد من الطلاب .ثم ألقى راعي الحفل محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا كلمة نقل فيها تحيات وتهاني سمو أمير المنطقة على ماتحقق لإدارة تعليم المخواة، مؤكداً ان تلك ا لنجاحات اشعرت الجميع بالفخر وبارك للمتفوقين منجزاتهم مذكراً بأن عليهم مواصلة الجد والاجتهاد في كل أمور حياتهم .وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الإدارة للعام الدراسي 1437 / 1438 .//انتهى//18:33ت م