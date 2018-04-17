أبو ظبي 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسحافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي على سجله خاليًا من الهزائم في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بفوزه على مضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالمسابقة .وعزز فريق الأهلي صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة ، مقابل 8 نقاط للجزيرة صاحب المركز الثاني ، وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الـ 16 بالبطولة.وتقدم الأهلي بهدف سجله صالح العمري في الدقيقة السادسة ، ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 30، فيما سجل هدف الجزيرة محترفه ريكاردو في الدقيقة 68 .وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة فاز الغرافة القطري على تراكتور سازي تبريز الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ورفع الغرافة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات عن الجزيرة، حيث خسر الغرافة المباراتين اللتين جمعته بفريق الجزيرة بنتيجة واحدة 3 - 2 وتوقف رصيد تراكتور سازي تبريز عند نقطتين في المركز الرابع .// انتهى //19:37ت م