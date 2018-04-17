جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسافتتح مدير جمعية الثقافة والفنون، بمحافظة جدة محمد آل صبيح، أمس معرض روح الفن التشكيلي الـ3 ، وذلك بمقر الصيرفي ميجا مول بالمحافظة .ويضم المعرض مجموعة لأعمال 24 فنانة تشكيلية سعودية، تحاكي أعمالهن تطور ومنافسة بشكل جميل ولائق تُعبر في مضمونها عن صناعة الأنسان والحضارة والمستقبل، إلى جانب عرض الأعمال المتخصصة في الميكاج السينمائي، واللوحات الزخرفيه التي تُبرز طريقة التفريغ في الفن الزخرفي .يُذكر أن المعرض يستمر 10 أيام ، ويفتح أبوابه من الساعه الـ 5 عصراً ، وحتى الـ10 مساءً .// انتهى //19:38ت م