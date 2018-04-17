الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية الدولية، والشراكة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.حضر الاستقبال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام الادارة العامة لشؤون السلم والأمن عصام بن عبدالعزيز المهنا.كما حضره الوفد المرافق لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة وهم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، وسفير الأمم المتحدة لدى المملكة اشوك نيقام.// انتهى //19:45ت م