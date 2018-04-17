الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسوصلت اليوم بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى للشباب للعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب التي تنطلق الخميس المقبل بمشاركة 14 دولة عربية ، وتستمر على مدى أربعة أيام.ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد الشمري ومدير الفريق الدكتور زايد الطويرقي ، والمدربين كارلوس فاند ينيو ووليد فرحات وطلال عبدالباقي وعصام آل حزام ومراد سليماني وبارتيلو مينيسيز وجيسومة ويفغيني إد خوسكي ، والحكام المرافقين سلطان السلطان وماهر برناوي ، إضافة إلى 30 لاعباً وهم: عبدالمجيد السبيعي وحسام الجاسر وعيسى الجراح وأحمد الياسين وعلي الناصري وحسين الشواكر وعلي المبارك ومصطفى أبوشاهين وأحمد العالي وأوس العثيان وأحمد المرواني وفيصل المغربي وسامي اليامي ومشعل محوطان وعودة الحربي ومحمد المقطافي وفايز السبيعي وعبده مرزوق وأحمد عمر آدم وباقر الجمعة وحسن آل جمعة وعبدالله السبيعي ومحمد الصومالي وسلطان الخالدي وعلي الماس وصالح العبد وراشد جابر ومحمد المعاوي وأحمد دوشي ومحمد الزاير.واستعد المنتخب الوطني لهذه المشاركة من خلال معسكرات طويلة في عدد من الأماكن أجرى من خلالها تدريباته اليومية على مدى أكثر من 3 أشهر تخللها المشاركة في بطولة خليجية الأسبوع الماضي في الكويت التي انتزع من خلالها كأس البطولة بعد أن حقق 28 ميدالية متنوعة.ويأمل المنتخب على تحقيق أرقام جيدة تساعدهم في التأهل للبطولات العالمية المقبلة في ظل وجود كوكبة كبيرة من اللاعبين الذين يتوقع لهم مستقبل جيد في اللعبة.// انتهى //19:46ت م