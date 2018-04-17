أملج 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسرأس محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ، الاجتماع الدوري لمشائخ ووجهاء المحافظة ، لمناقشة الإشكاليات والظواهر الاجتماعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي عبر جميع الوسائل الممكنة ، بحضورمديرعام افرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس مطلق الشراري ووكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني وعميد الكلية الجامعية الدكتور سمير نوح ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومديري الادارات الحكومية ، وذلك في صالة الضيافة بمقر المحافظة .وفي بداية الاجتماع رحب محافظ أملج بالحضور ، وأشاد بالنتائج الايجابية التي حققتها الاجتماعات السابقة.كما ناقش المجتمعون عدداً من القضايا التي تهم المحافظة.// انتهى //19:46ت م